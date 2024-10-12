Боррель заявил, что запрет БАПОР будет иметь катастрофические последствия

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Если израильский парламент примет законопроект о запрете работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), то это будет иметь катастрофические последствия. На это указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем заявлении.

В связи с этим он от лица Евросоюза выразил серьезную обеспокоенность, так как этот запрет не позволит Организации Объединенных Наций защищать палестинских беженцев.

В середине сентября шесть сотрудников Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в результате двух авиаударов по лагерю Нусейрат в секторе Газа. Среди погибших – руководитель приюта БАПОР и другие члены команды, оказывающие помощь перемещенным лицам.

С начала обострения конфликта данный лагерь подвергался обстрелам пять раз. В нем проживают порядка 12 тысяч перемещенных лиц. Агентство призвало все стороны конфликта никогда не использовать школы и лагеря беженцев в военных или боевых целях.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

