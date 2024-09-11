Израиль предложил главе ХАМАС безопасный выезд из Газы в обмен на заложников

Фото: 123RF/mishella

Израиль предлагает новому лидеру радикального палестинского движения ХАМАС Яхье Синвару и его семье безопасный выезд из сектора Газа в обмен на возвращение заложников. Об этом заявил уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля Галь Хирш в интервью Bloomberg.

"Я готов обеспечить безопасный проход Синвару, его семье и всем, кто захочет присоединиться к нему. Мы хотим вернуть заложников. Мы хотим демилитаризации, дерадикализации – новой системы, которая будет управлять Газой", – заявил он.

По словам Хирша, он выдвинул такое предложение полтора дня назад. Он не стал раскрывать, последовала ли за этим какая-либо реакция со стороны ХАМАС.

Ближний Восток находится на грани большой региональной войны, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, неспособность мирового сообщества остановить боевые действия в Газе и прекратить массовую гибель его граждан привела к резкому ухудшению военно-политической ситуации от границы Ливана и Израиля до акватории Красного моря.

Российский министр также обсудил палестинский вопрос во время встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Тахой в Эр-Рияде.