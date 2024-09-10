Лавров обсудил палестинский вопрос с генсеком ОИС в Эр-Рияде

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Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Тахой в Эр-Рияде, в рамках которой обсудил с ним палестинский вопрос и положение мусульманских общин в мире. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Во время переговоров стороны подчеркнули важность координации и консультаций для поддержки международных усилий по достижению стабильности в мире, особенно в странах ОИС. Кроме того, Ларов и Таха высоко оценили отношения и дружбу между странами ОИС и РФ, выразив приверженность укреплению партнерства и сотрудничества в рамках членства России в качестве наблюдателя в организации.

Лавров уже отмечал ранее, что Ближний Восток находится на грани большой региональной войны. Неспособность мирового сообщества остановить боевые действия в Газе и прекратить массовую гибель его граждан привела к резкому ухудшению военно-политической ситуации от границы Ливана и Израиля до акватории Красного моря, подчеркивал министр.

Он также заявлял, что Минобороны, МИД и советы безопасности России и Израиля находятся в контакте друг с другом по ситуации вокруг сектора Газа.