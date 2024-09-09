09 сентября, 12:18Политика
Лавров заявил, что Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны
Фото: kremlin.ru
Ближний Восток находится на грани большой региональной войны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
В ходе выступления на заседании Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) он заявил, что неспособность мирового сообщества остановить боевые действия в Газе и прекратить массовую гибель его граждан привела к резкому ухудшению военно-политической ситуации от границы Ливана и Израиля до акватории Красного моря. Также, подчеркнул министр, на новый опасный уровень вышло противостояние между Израилем и Ливаном.
Россия работает со всеми сторонами для нормализации обстановки, добавил Лавров.
Ранее СМИ писали, что Израиль нанес две серии авиаударов по объектам в сирийских провинциях Дамаск, Тартус, Хомс и Хама. По информации журналистов, под удар попал научно-исследовательский центр в провинции Хама, также на одной из дорог в районе Хейр-Аббас в городе Масьяф начался крупный пожар. Предварительно, погибли не менее четырех человек, еще 15 пострадали.
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