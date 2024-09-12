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Шесть сотрудников БАПОР погибли при авиаударах по лагерю Нусейрат в Газе
Фото: ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD
Шесть сотрудников Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в результате двух авиаударов по лагерю Нусейрат в секторе Газа. Об этом сообщило само агентство в соцсети X.
"Это самое большое число погибших среди наших сотрудников за один инцидент. Среди погибших – руководитель приюта БАПОР и другие члены команды, оказывающие помощь перемещенным лицам", – говорится в сообщении агентства.
В БАПОР выразили соболезнования семьям и близким погибших. Отмечается, что с начала обострения конфликта данный лагерь подвергался обстрелам пять раз. В нем проживают порядка 12 тысяч перемещенных лиц.
Агентство призвало все стороны конфликта никогда не использовать школы и лагеря беженцев в военных или боевых целях.
Ранее сообщалось, что Израиль нанес авиаудары по объектам в сирийских провинциях Дамаск, Тартус, Хомс и Хама. По данным СМИ, израильские истребители нанесли две серии авиаударов, под которые также попал научно-исследовательский центр в провинции Хама. В результате авианалета на одной из дорог в районе Хейр-Аббас в городе Масьяф в провинции Хама начался крупный пожар.
Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".
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