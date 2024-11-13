Турция разорвала отношения с Израилем

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Турция прекратила дипломатические отношения с Израилем, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений", – цитирует его РИА Новости.

Отношения Турции и Израиля испортились в октябре 2023 года, когда ЦАХАЛ начала операцию в секторе Газа. Эрдоган тогда осудил действия Тель-Авива и обвинил его в массовых убийствах мирных палестинцев. Анкара не раз призывала прекратить огонь, а также оказывала давление на еврейское государство.

Недавно Эрдоган призвал исламские государства объединяться в целях противостояния Израилю. По словам турецкого лидера, альянс этих стран является единственным шагом, "который может остановить израильское высокомерие, бандитизм и терроризм".

Также турецкий лидер заявил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху будет остановлен, как был остановлен лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Турция будет выступать против правительства Израиля любой ценой и призывать мир к этой позиции, уточнил он.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда боевики из Газы выпустили в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская армия начала военную операцию "Железные мечи".

В сентябре этого года армия еврейского государства провела серию массированных атак инфраструктурных объектов ливанского шиитского движения "Хезболла" на территории Ливана. Кроме того, она начала наносить удары по ливанской столице.

1 октября армия Израиля сообщила о начале проведения ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.