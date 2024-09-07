Эрдоган призвал к альянсу исламских стран для противостояния Израилю

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал исламские государства объединяться в целях противостояния Израилю, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам турецкого лидера, альянс этих стран является единственным шагом, "который может остановить израильское высокомерие, бандитизм и терроризм".

При этом недавние шаги Анкары, направленные на улучшение отношений с Египтом и Сирией, были направлены наформирование "линии солидарности для противостояния растущей угрозе действий Израиля", целью которого является экспансия, подчеркнул Эрдоган.

Это заявление главы государства прозвучало после того, как от травм скончалась гражданка США турецкого происхождения, обратили внимание журналисты. Женщина пострадала в результате действий израильских военных, которые пытались разогнать демонстрацию на Западном берегу реки Иордан.

Ранее во время телефонной беседы с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом Эрдоган призывал усилить давление международного сообщества на Израиль для прекращения преступлений против человечности в секторе Газа. Лидер Турции также выступил за установление постоянного режима прекращения огня на этой территории, отметив важность совместных усилий исламских стран.