Глава МИД Израиля пригрозил Эрдогану, что тот может повторить судьбу Хусейна

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности "войти" в Израиль в случае необходимости, напомнив ему о судьбе казненного лидера Ирака Саддама Хусейна. Об этом сообщает издание Times of Israel.

"Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Ему следует вспомнить, что там произошло и чем все это кончилось", – заявил Кац.

Ранее Эрдоган выступил с речью, где отметил успехи оборонной промышленности страны и заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как когда-то вошла в Ливию и Карабах. Он подчеркнул, что нет ничего, что страна не могла бы сделать.

До этого Эрдоган призвал Израиль немедленно прекратить атаки на Газу и выйти из "состояния безумия". Он также неоднократно называл Израиль террористическим государством.