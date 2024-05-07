Глава Минфина Израиля выступил за оккупацию Рафаха и прекращение переговоров

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Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступил за полную оккупацию Рафаха в секторе Газа и прекращение переговоров с ХАМАС по поводу освобождения заложников в обмен на прекращение огня.

"Нужно говорить только посредством огня, вы не должны поддаваться международному давлению и не должны останавливаться до победы и покорения врага. Это наша война за независимость, и мы должны ее выиграть", – заявил он на своей странице в соцсети X.

По данным телеканала Al Hadath, в настоящее время власти Египта не закрыли КПП "Рафах" на границе с сектором Газа. Однако его работа приостановлена из-за контроля наземного перехода израильскими силами с палестинской стороны.

В СМИ добавили, что никто из работников КПП не пострадал во время взятия его под контроль. Администрация наземного перехода указала, что возобновит работу, как только армия Израиля покинет зону КПП.

Ранее израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) начали контртеррористическую операцию в восточном районе Рафаха. По данным представителей ЦАХАЛ, главной целью операции является уничтожение террористов и инфраструктуры ХАМАС. При этом израильские военные призвали жителей восточной части города эвакуироваться.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре 2023 года, когда ХАМАС выпустили из сектора Газа тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это израильская армия начала операцию "Железные мечи".

