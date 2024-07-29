Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль

Фото: 123RF/ververidis

Турция может войти в Израиль так же, как когда-то вошла в Ливию и Карабах. Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Эрдоган выступил на заседании отделения правящей партии и в своей речи отметил успехи оборонной промышленности страны. При этом он призвал не обманываться и подчеркнул, что если бы успехи были еще значительнее, Израиль не сделал бы с Палестиной то, что сделал.

"Мы должны быть сильными... Как мы вошли в Карабах, как мы вошли в Ливию, так поступим и с ними (Израилем. – прим. ред.). Нет ничего, что мы не можем сделать", – высказался турецкий лидер.

Отношения между Турцией и Израилем обострились после начала конфликта в секторе Газа. Ранее министерство торговли Турции полностью прекратило товарооборот с Израилем и сообщило, что ограничения будут сняты только после прекращения огня в секторе Газа и обеспечения бесперебойной доставки гумпомощи.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал решение Анкары "поведением диктатора".

