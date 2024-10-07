Эрдоган предсказал премьеру Израиля Нетаньяху судьбу Гитлера

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху будет остановлен, как был остановлен лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в соцсети Х.

Эрдоган попросил не забывать, что рано или поздно Тель-Авив "заплатит цену за геноцид", который он совершал в течение года и продолжает до сих пор. Турция будет выступать против правительства Израиля любой ценой и призывать мир к этой позиции, уточнил он.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда боевики из Газы выпустили в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская армия начала военную операцию "Железные мечи".

В сентябре этого года армия еврейского государства провела серию массированных атак инфраструктурных объектов ливанского шиитского движения "Хезболла" на территории Ливана. Кроме того, она начала наносить удары по ливанской столице.

1 октября армия Израиля сообщила о начале проведения ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.