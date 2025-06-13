WSJ: Израиль может нанести военный удар по Ирану 15 июня

Фото: 123RF/bumbledee

Израиль может нанести удар по Ирану в воскресенье, 15 июня, если исламская республика не согласится на предложение Соединенных Штатов об ограничении ядерной программы Тегерана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным издания, полученные Вашингтоном разведданные свидетельствуют о том, что Израиль готовится к атаке на Иран в ближайшие дни, если тот не прекратит производство расщепляющегося материала, который может быть использован для создания ядерного оружия.

Кроме того, отмечает газета, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом 9 июня. При этом сам Трамп предпочитает урегулировать вопрос на дипломатическом уровне и, вероятно, не станет помогать Израилю в проведении военной операции.

Ранее в СМИ поступила информация, что должностные лица США получили данные, согласно которым Израиль готов к проведению военной операции против Ирана. Американских чиновников уведомили о том, что Иерусалим готов начать военную операцию против исламской республики.

При этом СМИ также отмечают, что Иран создал план ответного удара по Израилю в случае атаки со стороны Тель-Авива. В сообщении журналистов говорится, что чиновники и военные Тегерана якобы встретились для обсуждения своего ответа на потенциальный удар Израиля. В частности план ответа может включать контрудар с использованием сотен баллистических ракет.