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21 июня, 12:51

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Минздрав Ирана: число жертв израильских ударов достигло 430 человек

Число жертв израильских ударов достигло 430 человек – Минздрав Ирана

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Количество жертв израильских атак среди гражданского населения Ирана достигло 430 человек, рассказали в министерстве здравоохранения Исламской Республики. Об этом сообщает иранское агентство NourNews.

Также, по данным ведомства, более 3,5 тысячи мирных жителей получили ранения.

В Израиле между тем пострадали не менее 1,2 тысячи человек. В правительстве страны уточняли, что 49 человек получили серьезные ранения, а у 1 156 пострадавших диагностировали легкие травмы.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла 13 июня, когда еврейское государство ударило по военной инфраструктуре Исламской Республики, последняя в ответ атаковала израильские территории.

Власти Ирана подчеркнули, что атаки прекратятся только после того, как Израиль будет "наказан" и выплатит репарации Исламской Республике. Кроме того, страна намерена дать отпор любому государству, которое попытается вмешаться в конфликт и начать вести боевые действия на стороне Израиля.

Захарова заявила, что агрессия Израиля могла быть нацелена на срыв переговоров Ирана и США

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