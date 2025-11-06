Жительница США родила от 14-летнего парня своей дочери

Фото: 123RF.com/serezniy

Жительница США родила от 14-летнего парня собственной дочери, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Об этом стало известно после того, как 43-летняя Робин Полстон родила ребенка. Она дала младенцу фамилию и имя одного из друзей дочери, при этом утверждала, что отцом является некий Брайан "лет 20", исчезнувший после появления ребенка.

Полицейские установили, что в 2023 году Полстон посетила школьные танцы вместе с дочерью, которая и познакомила ее с другом, сопровождающим ее. После мероприятия он уехал из района, но несколько раз возвращался на непродолжительное время.

Оказалось, что женщина переписывалась со школьником, они обменивались непристойными фотографиями. Кроме того, они использовали одноразовые номера телефонов и сохраняли контакты друг друга под вымышленными именами.

Сейчас женщина арестована. Ей предъявят обвинения в декабре.

Ранее стало известно, что учительница дважды изнасиловала 13-летнего ученика в своей машине в Сингапуре. При этом после того, как подросток выразил желание прекратить общение, женщина начала его преследовать и отправила ему как минимум 18 писем и сообщений.

