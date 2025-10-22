SZ: в Австрии осуждены насиловавшие учительницу школьники

Фото: 123RF.com/huettenhoelscher

В Австрии осуждены 6 учеников, которые изнасиловали 28-летнюю учительницу. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Журналисты выяснили, что педагог в прошлом году вступила в интимные отношения с бывшим учеником, которому было 16 лет. После этого приятели подростка стали часто собираться в квартире женщины, где употребляли спиртные напитки и запрещенные вещества, а также громко слушали музыку до утра.

Учительница боялась, что информация о ее романе с несовершеннолетним будет публично обсуждаться. Компания молодых людей стала снимать женщину в непристойном виде на камеру для того, чтобы впоследствии ее шантажировать. Кроме того, двое подростков изнасиловали педагога, а один из них душил ее.

В ответ на жалобы учительницы один из подростков сообщил, что та якобы сама виновата, так как вступила в интимную связь с несовершеннолетним. Через некоторое время женщина отправилась в отпуск. В этот момент молодые люди украли из квартиры педагога драгоценности и деньги, а после подожгли здание.

После случившегося учительница обратилась в полицию. В результате суд приговорил 6 школьников к срокам от 4 месяцев до 3,5 года лишения свободы.

Ранее в Канаде 40-летнюю учительницу католической школы Антония Великого Келли-Энн Дженнингс обвинили в изнасиловании подростков. В полицию на нее заявил один из учеников.

За 16 лет работы в образовательном учреждении женщина якобы вступила в интимные отношения с 18 подростками. Учительницу также обвиняют в сексуальных домогательствах и хранении детской порнографии.

