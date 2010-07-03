Собянин объявил о старте строительства тоннеля между "Нижегородская" и "Текстильщики" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте строительства тоннеля между станциями "Нижегородская" и "Текстильщики" на востоке Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом он написал на странице "Вконтакте".

"Сегодня начали строить тоннель от "Нижегородской" до "Текстильщиков" на востоке Большого кольца. Московское метро в этой части города ждут жители Кузьминок, Текстильщиков и Печатников", — рассказал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что работы будут идти на сложном участке. Главные трудности — водонасыщенный грунт, железнодорожные пути и тоннели Таганско-Краснопресненской линии.

Протяженность БКЛ метро составит 70 километров, на ней будет расположена 31 станция. Полностью завершить строительство нового кольца планируется к 2023 году.

Ранее стало известно, что на станции "Улица Новаторов" БКЛ начали строить основные конструкции. Открытие станции назначено на 2022 год.