Собянин сообщил о начале строительства станции метро "Улица Генерала Тюленева"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На Коммунарской линии столичного метро началось строительство станции "Улица Генерала Тюленева". Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Это граница 6 и 7 микрорайонов Теплого Стана", – написал Собянин в Twitter.

Мэр напомнил, что новая станция станет одной из 16, которые будут находиться на Коммунарской линии. Ветка пройдет от "Севастопольского проспекта" до "Троицка".

По словам Собянина, на данный момент строительные работы идут сразу на семи станциях.

Всего в рамках Коммунарской линии метро, длина которой превысит 30 километров, построят 16 станций. Данная ветка будет связана с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом.

Начинаться она будет от станции МЦК Крымская, далее пройдет по территориям районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково, Теплый Стан, затем протянется вдоль Калужского шоссе, через поселение Мосрентген и Коммунарку. Конечная станция расположится под Октябрьским проспектом в Троицке.

Сейчас монтируют ограждающие конструкции котлованов на "Улице Новаторов" и "Университете дружбы народов", а на "Коммунарке" и "Столбове" идет монтаж основных конструкций. На площадках, где откроются станции "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир" и "Мамыри", ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций. Протяженность первого участка Коммунарской линии составит 15,9 километра. Его планируют сдать в эксплуатацию к 2023 году.

