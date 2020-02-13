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11:07

В Москве начали строительство пересадочного тоннеля на станции "Марьина Роща"

транспорт город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Началось строительство пересадки между станциями "Марьина Роща" Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

"Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что "Марьина Роща" – одна из сложнейших станций. У станции один вестибюль с четырьмя эскалаторами, длина которых составит свыше 130 метров" – приводит слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова Агентство "Москва".

Станцию построят в стиле, который будет ассоциироваться с убранством старинных усадеб. Пилоны запланировали облицевать гранитом и выполнить в виде выпуклых фарфоровых колонн.

"Марьина Роща", которая войдет в состав БКЛ, будет расположена на пересечении улицы Шереметьевской и 3-го проезда Марьиной Рощи.

Ранее Сергей Собянин посетил участок строительства станции "Кленовый бульвар", которая будет частью Большой кольцевой линии.

Также 12 февраля сообщили, что станцию "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии свяжут со станцией БКЛ в 2022 году.

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