Освещение восстановили на платформах станций МЦК

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Работу освещения восстановили на станциях Московского центрального кольца (МЦК), передает Агентство "Москва".

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) добавили, что "оперативно возобновляется работа эскалаторов и лифтов". В МЖД уточнили, что до этого возникла проблема с электроснабжением, в результате чего пропал свет на станциях.

Для обеспечения движения поездов были задействованы резервные мощности, на график ситуация не повлияла. Ранее Московский метрополитен сообщил в Twitter, что на платформах пяти станций МЦК временно отключилось освещение.

Ранее сообщалось, что проезд в общественном транспорте Москвы стал дороже с 1 февраля. Билеты на одну поездку в метро, МЦК и МЦД при оплате картой "Тройка" будут стоить 40 рублей, по тарифу "90 минут" – 62 рубля.