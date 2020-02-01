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Технологии

11:30

Более 60 тысяч поездок ежедневно оплачивается банковскими картами и смартфонами

город транспорт технологии

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Более 60 тысяч поездок в день пассажиры пассажиры столичной наземки оплачивают с помощью банковских карт и смартфонов с функцией бесконтактных платежей, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

60% предпочитают карты, 40% – гаджеты. Чтобы воспользоваться услугой, нужно приложить их к валидатору. Они есть у каждой двери в салоне транспорта.

С 1 февраля стоимость проезда по банковской карте составляет 44 рублей – это на 13 рублей дешевле, чем билет у водителя. За одноразовую поездку на метро, МЦК и МЦД по карте "Тройка" теперь нужно заплатить 40 рублей вместо 38. По тарифу "90 минут" – 62 рубля вместо 59.

Поездка по билету "Единый" будет стоить 57 рублей вместо 55. Цена билетов на пригородные электрички вырастет на один рубль.

А до конца года планируется объединить "Тройку" и "Стрелку". Оплатить проезд одной картой можно будет в электричке, метро и поездах МЦД.

Кроме того, в эти же сроки появится виртуальная "Тройка". Для оплаты необходимо будет лишь поднести мобильный телефон к считывающему устройству на турникетах, которые принимают бесконтактную оплату.

Помимо этого, "Тройки" станут персональными. Пассажиры смогут контролировать баланс и удаленно блокировать карту.

В столице выросла плата за проезд в общественном транспорте

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