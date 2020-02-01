Разрешения на парковку и стоимость проезда в метро: что изменится с 1 февраля 2020 года

С 1 февраля в России на 3% увеличится размер социальных выплат и пособий, в столице подорожает проезд в метро, а москвичи смогут оформить резидентные разрешения на новые парковки. Рассказываем обо всех российских и московских нововведениях с начала февраля.



Повышение выплат ветеранам и льготникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 февраля на 3% увеличивается размер социальных выплат и пособий для льготных категорий граждан. Ежемесячные выплаты будут проиндексированы Героям Советского Союза, Героям России, Героям Труда РФ, ветеранам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны (всего более 60 категорий).

Повышение затронет социальные пособия на погребение, единовременные пособия беременным женам призывников, выплаты при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Помимо этого, увеличится стоимость набора социальных услуг, которые получают отдельные категории россиян каждый месяц в виде государственной помощи.

Стоимость проезда в метро

Фото: Москва 24/Александр Авилов

С февраля изменяются тарифы на проезд в метро. В среднем стоимость билетов повысится на 3%, что ниже уровня прогнозируемой инфляции в 3,7%. За одноразовую поездку на метро, МЦК и МЦД по карте "Тройка" придется заплатить 40 рублей вместо 38. По тарифу "90 минут" – 62 рубля вместо 59. Поездка по билету "Единый" будет стоить 57 рублей вместо 55. Цена билетов на пригородные электрички вырастет на один рубль.

При этом стоимость на некоторые популярные безлимитные проездные останется прежней. Цена не изменится на проездной на сутки, трое, 30 дней, 90 дней и 365 дней на все виды транспорта, включая МЦД. Также по прежней стоимости можно приобрести безлимитные проездные, включающие зону "Пригород" МЦД.

Увеличение ставки по системе "Платон"

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Изменения в тарифах также коснутся водителей и владельцев большегрузов. За каждый километр водители-грузоперевозчики будут платить по 2 рубля 20 копеек. Ранее оплата за проезд по федеральным трассам составляла 2 рубля 4 копейки. Предполагается, что тариф будет индексироваться в феврале каждого года.

"Дальневосточный гектар"

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

С 1 февраля по 1 августа 2020 года начинается второй этап программы "Дальневосточный гектар", который распространяется на Бурятию и Забайкалье. Напомним, что обе территории перешли из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ в ноябре 2018 года.

Программа реализуется в Забайкалье и Бурятии в три этапа. С 1 августа 2019 по 31 января 2020 года землю могли оформить на себя только жители этих двух регионов. С 1 февраля 2020 года участки будут предоставляться всем жителям Дальнего Востока, а с 1 августа 2020 года земля в Забайкалье и Бурятии по программе "Дальневосточный гектар" будут доступны всем россиянам.

Сама программа стартовала в июне 2016 года и является дополнительным стимулом для переезжающих на Дальний Восток и для самозанятости граждан, проживающих там. Получившие землю россияне могут оформить документы для строительства жилья или открыть собственный бизнес на Дальнем Востоке.

Парковочные разрешения для резидентов

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Для москвичей с 29 января открыли доступ к оформлению резидентных разрешений на новые парковки. Речь идет о тех районах, где платные парковки запустят с 17 февраля. Такие разрешения позволяют жителям конкретных районов Москвы бесплатно оставлять машину на платных парковках своего района.

При этом действует ограничение – услуга доступна только с 20:00 до 8:00. Хотя предоставляется дополнительная услуга оформления круглосуточного разрешения на год, два или три. Продлить срок действия документа можно не ранее чем за два месяца до окончания действия текущего. Заявление на услугу можно оставить в центрах госуслуг "Мои документы" или на портале mos.ru.

Электронные чеки

Фото: depositphotos/ elwynn

Бумажные чеки больше не понадобятся. С февраля 2020 года можно будет получать их в электронном виде. Если при покупке на устройстве вы видите дисплей, достаточно просто отсканировать информацию с помощью QR-кода и получить чек в электронном виде. Подтверждение о платеже можно также будет получить по электронной почте или СМС. По мнению экспертов, такое нововведение упростит и облегчит обслуживание устройств.

Штрафы для СМИ-иноагентов

В феврале вступают в силу поправки, согласно которым предусматриваются санкции к СМИ-иноагентам. Наибольший штраф установлен за грубые, неоднократные (более двух раз в год) нарушения деятельности СМИ-иноагента. Физлицо может быть наказано штрафом в размере 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. Для должностных и юридических лиц штраф составит 200 тысяч и 5 миллионов рублей соответственно.

Закон о СМИ-иноагентах приняли в России 25 ноября 2017 года. Поправки о статусе СМИ в качестве иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США.

Охота с луком и арбалетом

Фото: depositphotos/ KadnikovValerii

С 30 января вступил в силу закон, разрешающий россиянам охотиться с луком и арбалетом. Теперь оба эти предмета приравниваются к гражданскому охотничьему оружию. Под луком в законе понимается охотничье метательное стрелковое оружие без фиксации упругих элементов и с силой дуги более 27 килограмм-сил. Арбалет определяется как стрелковое оружие с механизмом фиксации упругих элементов. При этом сила дуги в данном случае превышает 43 килограмм-сил.

Чтобы использовать лук и арбалет на охоте, необходимо зарегистрировать их в Росгвардии, после чего владелец оружия получит охотничий билет и разрешение на хранение и ношение.