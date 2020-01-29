В Москве открыли доступ к оформлению резидентных разрешений для новых парковок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Доступ к оформлению резидентных разрешений открыли для жителей районов, где планируют открыть новые платные парковки. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе Московского паркинга объяснили, что речь идет о тех частях города, где платные парковки запустят с 17 февраля. Соответствующий приказ и подробный перечень улиц, где доступны места, опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

Резидентные парковочные разрешения – это документы, которые позволяют жителям конкретных районов Москвы бесплатно оставлять машину на платных парковках своего же района. При этом действует ограничение – услуга доступна только с 20:00 до 8:00. Доступно также оформление круглосуточного разрешения на год, два или три. Пользователям доступно продление, но не ранее чем за два месяца до окончания действия документа.

Заявление на услугу можно оставить в центрах госуслуг "Мои документы" или на портале mos.ru.

Для увеличения парковочного пространства в Москве сотрудники госкорпорации "Ростех" разрабатывают систему механизированных паркингов. Конструкции, напоминающие подъемник, будут сдвигаться, за счет чего будет больше места для машин. Представят их в марте 2020 года.

