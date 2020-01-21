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Москва 24

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Город

21 января, 15:10

Московские власти не планируют повышать максимальный тариф за парковку

город транспорт парковки

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Правительство Москвы не планирует увеличивать размер максимальной платы за парковку на улицах столицы. Об этом заявил руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

На данный момент верхняя планка тарифной сетки зафиксирована на уровне 380 рублей в час. По словам заместителя мэра Москвы, вопрос увеличения данного тарифа в правительстве не обсуждали и не прорабатывали.

Тем не менее Ликсутов указал на потенциальную возможность пересмотра установленной платы. Глава дорожного ведомства объяснил, что для нормальной транспортной ситуации в Москве порядка 15 процентов парковочных мест должно быть свободными. Рост тарифов может затронуть только отдельные особо сложные участки.

Самыми загруженными улицами центра Москвы назвали улицы Люсиновскую, Земляной Вал, Баррикандную, Новую, Щепкина и несколько других. Сложности с парковкой здесь вызывает так называемый блуждающий трафик, который затрудняет движение.

На данный момент известно, что дополнительные платные парковки организуют на 80 улицах Москвы. Данные точки станут доступны автомобилистам с 17 февраля 2020 года. Нововведение коснется районов Бегового, Внукова, Таганского, Басманного и еще 12 муниципальных образований.

Парковочных мест в столице станет больше с 17 февраля

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