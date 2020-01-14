Росреестр устранил проблему с парковочными разрешениями в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Проблема с выдачей разрешений на бесплатную парковку резидентам в Москве устранена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Росреестра Вячеслава Спиренкова.
"В настоящее время информационные системы и сервисы Росреестра работают в штатном режиме", – сказал Спиренков.
Он пояснил, что чрезмерную нагрузку создали сайты-двойники и роботы. Спиренков также подчеркнул, что увеличение сроков услуг произошло из-за скопившейся очереди в связи с возросшим количеством запросов о предоставлении сведений ЕГРН со стороны информационных систем ФССП России.
Спиренков уточнил, что к настоящему моменту Росреестр передал в департамент информационных технологий сведений из ЕГРН на более чем 16 тысяч запросов, которые относятся к оформлению "парковочных разрешений". Он подчеркнул, что все запросы обработаны.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что горожане не могут продлить разрешение на бесплатную парковку машины в районе проживания. Из-за этого им приходится оставлять автомобиль за деньги.
Проблемы начались в декабре. Для выдачи разрешений необходима проверка собственников жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) Росреестра, но система выдавала ответы с задержками.
Резидентное разрешение позволяет парковаться на платных парковках своего района с 20:00 до 08:00. Те, кто хочет оставлять автомобиль в своем районе круглосуточно, должны вносить плату – 3 тысячи рублей за год действия разрешения, 6 тысяч – за два и 9 тысяч – за три года.
Платить с декабря можно по частям. Речь идет о разрешениях на три года. В первый вносится единовременный платеж в размере трех тысяч рублей, а в последующие годы оставшуюся сумму можно выплачивать в рассрочку по удобному для горожан графику.
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