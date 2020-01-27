Место для первых механизированных парковок в Москве определят в марте

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Первые механизированные паркинги представят в Москве в марте 2020 года. Разработкой устройств занимаются специалисты "Ростеха", как сообщает Агентство "Москва".

"Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" примет участие в эксперименте по оборудованию подземных автостоянок нового типа. Паркинги будут оснащены механизированными парковочными комплексами, которые позволяют значительно увеличить количество машино-мест", – заявили в пресс-службе госкорпорации.

Новые конструкции, разработанные в Екатеринбурге, представляют собой двухуровневый двухстоечный подъемник П-100 и пазловый пракинг СНМ-100. Подвижные поддоны будут сдвигаться для удобства водителей и освобождения нужной ячейки.

Механизированные паркинги готовы к применению в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы. Устройства помогут сэкономить место на столичных парковочных площадках – по емкости новые виды парковки, предположительно, будут в три раза больше обычных стоянок.

"Переход к созданию механизированных парковок – устойчивая мировая тенденция. Для Москвы, где зарегистрировано более 7 миллионов автомобилей, это особенно актуально", – подчеркнул исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

Ранее стало известно, что правительство Москвы не планирует увеличивать размер максимальной платы за парковку на улицах города. При этом известно, что самыми загруженными улицами центра Москвы стали Люсиновская, Земляной Вал и ряд других.

