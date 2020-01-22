Столичные курьеры не получат бесплатные парковочные зоны

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Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры не предоставит курьерским службам бесплатные парковочные зоны. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Такое решение в ведомстве объяснили дефицитом парковочных мест в столице и их высокой востребованностью среди автомобилистов. Для удобства оплаты выделено пять бесплатных минут, действует поминутная тарификация и существует более пяти способов оплаты парковки.

В Дептрансе рассказали, что в скором времени фирмы смогут оплачивать парковку служебных машин через личный кабинет. В связи с этим необходимости в бесплатных парковках пока нет.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась в столичную мэрию с просьбой организовать бесплатные парковочные зоны для курьеров с бесплатной стоянкой до 30 минут. Авторы инициативы подчеркивали, что такой шаг снизит нагрузку на дороги города.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы не планирует увеличивать размер максимальной платы за парковку на улицах столицы. На данный момент верхняя планка тарифной сетки зафиксирована на уровне 380 рублей в час.

