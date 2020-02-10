Собянин осмотрел строящуюся станцию "Кленовый бульвар" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В понедельник, 10 февраля, Сергей Собянин осмотрел строящуюся в районе Нагатинский Затон станцию "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

"В Нагатинский Затон приходят две дополнительные ветки метро – это Бирюлевская линия и БКЛ. Здесь, в Нагатинском Затоне, будут действовать три линии, и этот район будет одним из лучших в плане обеспечения метрополитеном. Рядом с этой станцией находится "Коломенское" – один из любимейших парков москвичей. И от этой станции буквально один перегон до станции "Технопарк" и "Острова мечты", который по большому счету станет для нагатинцев своим домашним парком", – сказал мэр.

Генеральный директор компании-подрядчика АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин рассказал, что работы на станции идут по графику: в настоящее время собирается 10-метровый щит "Победа", который, предположительно, будет стартовать в сторону станции "Каширская" 10 апреля.

Строительство восточного участка БКЛ от станции "Каширская" до станции "Нижегородская" начали в 2017 году. На участке расположатся станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".

На данный момент ведется проходка перегонных тоннелей от станции "Нижегородская" до станции "Текстильщики".

В январе этого года начали проходку двухпутного тоннеля от станции "Текстильщики" в сторону станции "Печатники". Идет активное строительство всех четырех станционных комплексов. Будущая станция "Кленовый бульвар" расположена в районе Нагатинский Затон вдоль Коломенской улицы у примыкания к ней Кленового бульвара. В непосредственной близости от станции находится музей-заповедник "Коломенское".

На его территории расположен храм Вознесения – один из трех московских памятников, которые входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому одной из главных задач, стоявших перед специалистами при проектировании будущей станции, было свести к минимуму влияние метро на территорию музея-заповедника.

В итоге трассировка линии выбрана так, чтобы станция "Кленовый бульвар" находилась за пределами парка, а тоннели прошли под его периферийной территорией, не затрагивая центральную часть с наиболее ценными объектами.

В перспективе на станции "Кленовый бульвар" организуют пересадочный узел на новую Бирюлевскую линию метро.

На сегодняшний день готовность станции составляет 12%. Ведется перекладка коммуникаций, устройство ограждающих конструкций котлована, разработка грунта.

Завершить строительство станции "Кленовый бульвар" и всего восточного участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской" планируется до конца 2022 года.

Благодаря открытию участка улучшится транспортное обслуживание жителей районов Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородского, Лефортово с населением более 450 тысяч человек. Горожане смогут сэкономить 10-15 минут времени в пути. Предполагается, что снизится нагрузка на центральные участки Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий метро.

Ранее на южном участке БКЛ началось строительство перегона между станциями "Зюзино" и "Воронцовская". Маршрут перегона пролегает под Севастопольским проспектом, рекой Котловкой и станцией "Калужская" Калужско-Рижской линии.

Строительство Большой кольцевой линии началось в 2011 году. В 2018 году был открыт первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка". Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. Полностью замкнуть кольцо планируется в 2023 году.