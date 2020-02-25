Сергей Собянин дал старт проходке тоннелей БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин дал старт проходке тоннелей на двух перегонах Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро: от станции "Мнёвники" в сторону станции "Кунцевская" и от станции "Кунцевская" в сторону станции "Давыдково".

"В этом году московское метро будет развиваться самыми рекордными темпами. Мы вышли на работу 20 тоннелепроходческих комплексов. Это означает, в месяц проходки – около 3 километров. Такими объемами в московском метро никогда не строили. Здесь, на западном участке БКЛ, сегодня запускается одновременно два больших щита, 10-метровых, что тоже является уникальным для работы метростроителей. В целом этот участок должен быть закончен двумя этапами в 2020 году и в 2021 году", – отметил мэр Москвы.

Генеральный директор компании-подрядчика АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин рассказал, что строительные работы ведутся по графику. По его словам, на станции "Мнёвники" полностью завершены ограждающие конструкции, земляные работы, полным ходом ведется возведение монолитных конструкций.

"Срок окончания монолитных работ – октябрь текущего года", – добавил Газизуллин.

На сегодняшний день проходку тоннелей столичной подземки ведут 20 ТПМК, в том числе 13 ТПМК – на БКЛ, 1 ТПМК – на Люблинско-Дмитровской линии, 2 ТПМК – на Калининско-Солнцевской линии, 4 ТПМК – на Коммунарской линии.

Строительство западного участка БКЛ от станции "Хорошёвская" до станции "Кунцевская" начали в 2018 году. На участке располагаются следующие станции: "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская", "Мнёвники" и "Кунцевская".

Участок "Хорошёвская" – "Карамышевская" планируют достроить в 2020 году, а участок "Карамышевская" – "Кунцевская" – в 2021 году.

К настоящему моменту специалисты завершили проходку перегонных тоннелей между станциями "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения", а также правового перегонного тоннеля между станциями "Хорошёвская" и "Улица Народного Ополчения".

Ведется проходка левого перегонного тоннеля от станции "Хорошёвская" в сторону станции "Улица Народного Ополчения". Работы планируют завершить в 2020 году.



В прошлом году была выполнена проходка двухпутного перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" до станции "Мнёвники".

Ранее сообщалось, что к концу года планируется завершить строительство станции "Сокольники" БКЛ. Через два года полностью интегрируют в состав БКЛ Каховскую линию. В 2022 году также свяжут пересадкой с БКЛ станцию "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии.

Строительство Большой кольцевой линии стартовало в 2011 году. В 2018-м был открыт первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка".

БКЛ – это крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Завершить основные работы собираются в 2022 году.

Протяженность линии составит 70 километров, она будет включать 31 станцию. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но и на МЦК, железную дорогу и МЦД.

На Большом кольце строятся преимущественно станции мелкого заложения. Это значит, что на посадку-высадку будет уходить меньше времени.