Строительство станции "Сокольники" БКЛ планируют завершить к концу года

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Строительство станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют завершить к концу текущего года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что строительство станции находится на стадии бетонирования и возводится платформенная часть.

"Готовимся к монтажу технологического оборудования: системы вентиляции, системы кондиционирования, энергоснабжения, систем контроля движения и так далее. Планируем к концу года завершить строительство", – приводит слова Бочкарева Агентство "Москва".

На сегодняшний день, по его словам, разрабатываются тактические и стратегические решения, для ввода всех станции на более ранних сроках.

БКЛ – это крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Завершить основные работы собираются в 2022 году.

Протяженность линии составит 70 километров, она будет включать 31 станцию. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но на МЦК, железную дорогу и МЦД.

На Большом кольце строятся преимущественно станции мелкого заложения. Это значит, что на посадку-высадку будет уходить меньше времени.