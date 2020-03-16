Страницу МЦД на сайте метро посетило более 2 млн человек

17:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 2 миллионов человек посетило страницу МЦД на сайте столичного метро за время ее работы. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.
Как уточняется, с момента запуска движения по МЦД страницу посетило более 1,3 миллиона человек.
"Мы видим, что посещаемость страницы МЦД постоянно растет, большинство посетителей заходят на страницу со смартфонов (более 60%) и с персональных компьютеров (более 30%). При этом увеличивается и число нестандартных устройств, с которых пользователи приходят на страницу диаметров, к примеру, уже около 6 тысяч человек зашли на нее со Smart TV", – говорится в сообщении.
В Дептрансе отметили, что наиболее популярным за все время работы страницы МЦД на сайте метро стал раздел "Схема МЦД". Его посмотрели более 1,5 миллиона раз.
На странице МЦД можно найти всю актуальную информацию о диаметрах. Пользователи могут узнать о маршрутах, тарифах, преимуществах перед другими видами транспорта, построить оптимальный маршрут, записаться на ежедневные бесплатные экскурсии в Демонстрационный павильон МЦД, а также узнать о сроках реализации будущих диаметров.
Также через форму обратной связи в разделе МЦД на сайте метро можно направить свои предложения по улучшению проекта. Лучшие из предложений будут учтены, а авторы самых интересных идей получат карты "Тройка" в эксклюзивном дизайне.
В настоящее время на Московских центральных диаметрах действует 59 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро и МЦК. В будущем количество станций намерены увеличить до 66, пересадок – до 27.
Ранее сообщалось о начале строительства станций Камушки и Ермакова Роща для МЦД-4. Отмечалось, что станция Камушки станет одной из самых высоких в столице, поскольку разместится на эстакаде около "Москва-Сити".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: