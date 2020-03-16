Страницу МЦД на сайте метро посетило более 2 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 2 миллионов человек посетило страницу МЦД на сайте столичного метро за время ее работы. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Как уточняется, с момента запуска движения по МЦД страницу посетило более 1,3 миллиона человек.

"Мы видим, что посещаемость страницы МЦД постоянно растет, большинство посетителей заходят на страницу со смартфонов (более 60%) и с персональных компьютеров (более 30%). При этом увеличивается и число нестандартных устройств, с которых пользователи приходят на страницу диаметров, к примеру, уже около 6 тысяч человек зашли на нее со Smart TV", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что наиболее популярным за все время работы страницы МЦД на сайте метро стал раздел "Схема МЦД". Его посмотрели более 1,5 миллиона раз.

На странице МЦД можно найти всю актуальную информацию о диаметрах. Пользователи могут узнать о маршрутах, тарифах, преимуществах перед другими видами транспорта, построить оптимальный маршрут, записаться на ежедневные бесплатные экскурсии в Демонстрационный павильон МЦД, а также узнать о сроках реализации будущих диаметров.

Также через форму обратной связи в разделе МЦД на сайте метро можно направить свои предложения по улучшению проекта. Лучшие из предложений будут учтены, а авторы самых интересных идей получат карты "Тройка" в эксклюзивном дизайне.

В настоящее время на Московских центральных диаметрах действует 59 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро и МЦК. В будущем количество станций намерены увеличить до 66, пересадок – до 27.

Ранее сообщалось о начале строительства станций Камушки и Ермакова Роща для МЦД-4. Отмечалось, что станция Камушки станет одной из самых высоких в столице, поскольку разместится на эстакаде около "Москва-Сити".