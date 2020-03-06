Движение на участке ТТК на западе столицы ограничили до 15 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичных автомобилистов предупредили об ограничении движения на участке Третьего транспортного кольца. Временные перекрытия действуют на западе до 15 апреля.

"Ограничение движения в связи с капитальным ремонтом путепровода "Киевская ж.д. ТТК" действует по 15 апреля, а также с 15 мая по 24 августа круглосуточно на участке ТТК от дома 36А по Бережковской набережной до дома 27А по улице Киевской", – уточнили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Работы проводятся в связи с капитальным ремонтом путепровода. Водителей оповестили, что при ремонте будет осуществляться поэтапное занятие одной полосы в каждом направлении.

Ранее стало известно, что движение на севере Москвы ограничат по 25 апреля.

Кроме того, москвичей предупредили о "цветочных" заторах. 6 марта они будут наблюдаться у Киевского и Рижского рынков, в центре и на вылетных магистралях.

