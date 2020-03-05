Движение ограничат в районе закрытого участка Некрасовской линии метро

05 марта, 19:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение транспорта будет ограничено на востоке и юго-востоке столицы с 20 по 24 марта. Изменения будут связаны с закрытием участка Некрасовской линии метро, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.
В частности, изменится схема движения транспорта в районах Новокосино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. Приоритет проезда будет отдан городскому транспорту.
"Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в "Яндекс.Карты" и другие навигационные системы", – говорится в сообщении.
В частности, приоритет будет действовать в отношении компенсационных маршрутов и областных направлений. Вдоль трасс введут временные выделенные полосы на следующих участках:
Также для городского транспорта будет действовать ряд запретов:
Ограничение движения по одной полосе также коснется общественного транспорта. Изменения затронут следующие участки:
В связи с данными изменениями водителям рекомендовали заранее ознакомиться с ограничениями. Автовладельцев призвали заранее выбирать маршруты объезда либо отдать предпочтение городскому транспорту.
Отмечается, что вышеперечисленные ограничения будут связаны с вводом второго участка розовой ветки от станции "Косино" до "Авиамоторной" и станции "Лефортово" Большой кольцевой линии.
Ранее сообщалось, что движение по второму участку Некрасовской линии метро от "Косина" до "Авиамоторной" могут открыть в начале весны.
2 января 2020 года Сергей Собянин провел технический пуск второго участка розовой ветки и примыкающего к нему участка Большой кольцевой линии метро. Решение о строительстве линии мэр города принял в 2011 году.
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