Движение ограничат в районе закрытого участка Некрасовской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта будет ограничено на востоке и юго-востоке столицы с 20 по 24 марта. Изменения будут связаны с закрытием участка Некрасовской линии метро, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

В частности, изменится схема движения транспорта в районах Новокосино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. Приоритет проезда будет отдан городскому транспорту.

"Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в "Яндекс.Карты" и другие навигационные системы", – говорится в сообщении.

В частности, приоритет будет действовать в отношении компенсационных маршрутов и областных направлений. Вдоль трасс введут временные выделенные полосы на следующих участках:

на Косинском шоссе – от владения 1 на улице Большой Косинской до Проектируемого проезда № 45;

на Косинском шоссе – от Проектируемого проезда № 45 до ООТ "Каскадная улица";

на Проектируемом проезде № 45 – от Косинского шоссе до ООТ "Метро "Лухмановская";

на улице Покровской – от Проектируемого проезда № 598 до проспекта Защитников Москвы;

на улице Покровской – от проспекта Защитников Москвы до Проектируемого проезда № 265.

Уточняется, что на данных участках по выделенкам проезд будет разрешен только для наземного городского транспорта.

Также для городского транспорта будет действовать ряд запретов:

съезд на МКАД с улицы Молдагуловой;

проезд по дублеру проспекта Защитников Москвы от дома 12 до дома 14;

проезд по дублеру проспекта Защитников Москвы от дома 1 до дома 9, корпуса 1;

проезд по улице 8 Марта перед Проектируемым проездом № 598.

Для приоритетного движения общественного транспорта ограничат движение на съездах с Проектируемого проезда № 45 к улице 8 Марта и на Проектируемый проезд № 598. Также ограничение будет действовать на съезд с Проектируемого проезда № 265 на Проектируемый проезд № 598 и с улицы Покровской на Проектируемый проезд № 598.

Ограничение движения по одной полосе также коснется общественного транспорта. Изменения затронут следующие участки:

МКАД перед съездом с улицы Молдагуловой;

проспект Защитников Москвы перед выездом с дублера на основной ход;

улицу Рождественскую перед дублером проспекта Защитников Москвы;

Проектируемый проезд № 45 перед станцией метро "Лухмановская";

Проектируемый проезд № 45 перед Проектируемым проездом № 598;

Проектируемый проезд № 45 перед улицей Покровской.

Помимо этого, на время закрытия Некрасовской линии вводится запрет на стоянку и остановку автомобилей на проспекте Защитников Москвы в районе дома 41, корпуса 3, на Вешняковской улице, на Покровской улице – от дома 41 до дома 33, а также на улице Косинской – от улицы Красный Казанец до улицы Молдагуловой.

В связи с данными изменениями водителям рекомендовали заранее ознакомиться с ограничениями. Автовладельцев призвали заранее выбирать маршруты объезда либо отдать предпочтение городскому транспорту.

Отмечается, что вышеперечисленные ограничения будут связаны с вводом второго участка розовой ветки от станции "Косино" до "Авиамоторной" и станции "Лефортово" Большой кольцевой линии.

Ранее сообщалось, что движение по второму участку Некрасовской линии метро от "Косина" до "Авиамоторной" могут открыть в начале весны.

2 января 2020 года Сергей Собянин провел технический пуск второго участка розовой ветки и примыкающего к нему участка Большой кольцевой линии метро. Решение о строительстве линии мэр города принял в 2011 году.