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Москва 24

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04 марта, 23:50

На Киевском шоссе ограничили движение транспорта

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта на участке Киевского шоссе ограничили до конца апреля текущего года. Об этом проинформировала пресс-служба информационного центра транспортного комплекса Москвы.

"В связи со строительством улично-дорожной сети движение на участке Киевского шоссе ограничили по 25 апреля, а также ограничат с 11 мая 2020 года по 19 апреля 2021 года", – рассказали в пресс-службе.

Известно, что изменения распространяются на две полосы на участке Киевского шоссе в сторону центра от владения 1б до СНТ "Дудкино". При этом движение по другим четырем полосам будет открыто.

Отмечается, что следующее ограничение на этом участке ожидается в мае и продлится до апреля 2021 года.

Ранее движение транспорта ограничили в Нагорном районе Москвы. Изменения были введены из-за работ на инженерных сетях.

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