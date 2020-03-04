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Москва 24

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06:18

Движение транспорта ограничили в Нагорном районе Москвы

транспорт перекрытия город авто

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение транспорта ограничили у Симферопольского проезда в столичном районе Нагорный. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Известно, что изменения введены из-за работ на инженерных сетях.

"В Южном административном округе движение в районе Симферопольского проезда ограничено по 15 апреля", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на боковом проезде Варшавского шоссе в районе дома 56, строения 10, движение будет осуществляться по одной полосе. Кроме того, аналогичное ограничение установлено на участке у Нахимовского проспекта в районе дома 9, корпуса 1.

При этом движение на участке Симферопольского проезда в районе дома 9 ограничили по одной полосе в сторону Криворожского проезда и по двум полосам – в сторону Нахимовского проспекта.

Ранее перекрыли движение на Краснопресненской набережной. Причиной стало загоревшееся авто.

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