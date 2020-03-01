На Краснопресненской набережной перекрыто движение из-за загоревшегося авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автомобиль загорелся на Краснопресненской набережной в Москве, сообщает ТАСС.
ЧП произошло в районе дома 2/1. Из-за аварии перекрыты две полосы движения из четырех.
Огонь уже потушили. На месте происшествия работают правоохранительные органы.
Ранее на Машкинском шоссе на северо-западе Москвы столкнулись фура и легковой автомобиль. Водитель последней скончался.
До этого ДТП с участием автомобилей ВАЗ и такси произошло на юге Москвы. В результате аварии пострадали мужчина и ребенок.