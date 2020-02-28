Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с такси на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием автомобилей ВАЗ и такси марки Hyundai произошла на юге столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Столкновение автомобилей произошло на улице Красного Маяка. В результате аварии пострадали мужчина и ребенок, находившиеся в такси.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи. В настоящий момент уточняются обстоятельства и причины ДТП.

В пятницу утром сообщалось о крупной аварии на Симферопольском шоссе в Щербинке. Там столкнулись два легковых автомобиля – BMW и Suzuki. В результате в искореженном от удара Suzuki оказались зажаты два человека.

Накануне легковой автомобиль и грузовик столкнулись в тоннеле в ТиНАО. Авария произошла в поселке Коммунарка рядом со станцией метро "Ольховая". В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля.

