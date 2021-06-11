Ректор РХТУ Мажуга считает, что забота об экологии воспитывает чувство патриотизма

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Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга обсудил с жителями Северо-Западного округа Москвы способы сохранения экологии и то, как забота об окружающей среде, в его понимании, связана с патриотизмом.



"Каждый из нас должен понимать, что от него зависит будущее. Мы должны заботиться о природе и выполнять простые правила: избегать одноразового пластика, сортировать мусор, помнить об экономии света", – отметил Мажуга.



Не менее важно, по его мнению, избегать бездумных покупок и помнить, что главная проблема современных мегаполисов – это транспорт на двигателе внутреннего сгорания: около 90% всех загрязнений воздуха в Москве приходится на выхлопные газы. По мнению ученого, внимание к природе и бережное к ней отношение можно с полным правом назвать проявлением любви к Родине.



"Мы с вами встречаемся накануне Дня России. 12 июня – хороший повод каждому задуматься над тем, что он – гражданин великой многонациональной страны, где живут более 180 народов, сохраняя свою культуры, традиции и язык", – отметил ректор РХТУ, поздравляя всех с наступающим праздником.

Ранее стало известно, что в России планируется запретить на законодательном уровне использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек. О соответствующих поправках сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко. По ее словам, такое нововведение не приведет к росту цен на соответствующие товары.

Запрет на ватные палочки в России поддержал отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев. Он объяснил, что очень мало людей умеют ими безопасно пользоваться. В результате применения такого метода очистки происходят травмы барабанной перепонки и слухового прохода, указал эксперт.