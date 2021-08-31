Пятый сезон проекта "Открой Моспром" пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве пройдут онлайн-экскурсии пятого сезона проекта "Открой#Моспром". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Откроет программу нового сезона актер Марк Богатырев, который посетит одну из пяти производственных площадок особой экономической зоны "Технополис "Москва" в День знаний, 1 сентября.

Еще один актер, Алексей Чадов, проведет онлайн-экскурсию по цехам московской компании "С. П. Гелпик". На этом предприятии производят и модернизируют современные рентген- и МРТ-аппараты.

За время существования проекта "Открой#Моспром", запущенного в марте 2019 года, было проведено более 500 экскурсий на 58 промышленных предприятиях. В дистанционных и офлайн-мероприятиях приняли участие более 17 тысяч человек.

Как ранее рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в столице с начала года более чем на четверть вырос объем промышленного производства. Этому способствуют комфортные условия работы и меры поддержки от городских властей.