В Москве с начала года более чем на четверть вырос объем промышленного производства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о росте индекса промышленного производства в столице, сообщается на портале мэра и правительства города.

По словам специалиста, наибольшее развитие получили производства телекоммуникационного оборудования, бумажных изделий и фармацевтической продукции, а также отдельных потребительских товаров.

"От динамики обрабатывающей промышленности значительно зависит индекс промышленного производства Москвы – за семь месяцев этого года он вырос на 25,3 процента по сравнению с показателем того же периода 2020 года", – отметил Ефимов.

Как добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в январе – июле 2021 года в Москве на 61,7 процента увеличился выпуск одежды, на 42 процента выросло производство химических веществ и продуктов, на 35,2 процента – лекарственных средств и материалов.

Одним из факторов роста показателей производства отмечается городская политика поддержки промышленности. В частности, можно получить снижение региональной ставки налога на прибыль до 13,5 процента за счет присвоения статуса промышленного комплекса.

Ранее Сергей Собянин оценил развитие сферы услуг в экономике столицы. По словам градоначальника, ее доля составляет уже порядка 70 процентов.