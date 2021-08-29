Сергей Собянин заявил о росте доли сферы услуг в экономике Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В экономике Москвы растет доля сферы услуг и достигает уже 70 процентов, заявил Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале Россия 1.

"В Москве, как и в большинстве других городов, доля промышленности составляет порядка 16–18 процентов, а доля услуг уже достигает 70 процентов. Так, как и во всех городах мира", – пояснил мэр.

Он также подчеркнул, что в современных городах, где развивается комфортная среда, увеличивается и количество организаций, представляющих креативную индустрию. По словам градоначальника, в Москве работают 113 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, относящихся к креативной сфере, что составляет 54% от всего числа российских компаний в этой отрасли.

"В Москве сегодня уже полмиллиона москвичей заняты непосредственно в этой креативной сфере. А если брать сопутствующие сферы, то это уже около миллиона человек", – добавил Собянин.

Отмечается, что столичные организации поддерживает Агентство креативных индустрий, которое было создано в 2020 году. Оно помогает международному продвижению компаний, оказывает информационно-аналитическое содействие, образовательную и финансовую поддержку, а также создает инфраструктуру для работы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий около станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Он также напомнил, что сейчас ведутся работы по благоустройству станций "Аминьевская", "Давыдково", "Сокольники", "Электрозаводская", "Мичуринский проспект", "Воронцовская", "Проспект Вернадского", "Новаторская" и "Бутырская".

