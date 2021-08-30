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Город

10:42

Производственный комплекс построят на юго-востоке Москвы

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый производственный комплекс появится на земельном участке, выделенном в районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"На свободном земельном участке площадью около 0,33 гектара решением ГЗК (Градостроительно-земельная комиссия) одобрено строительство производственного комплекса легкой или строительной промышленности", – сказала председатель ведомства Анастасия Пятова.

Отмечается, что одобрение на предоставление земельного участка для строительства по адресу Сормовский проезд, владение 13, (ЮВАО) и внесение изменений в правила землепользования и застройки Москвы для реализации масштабного инвестиционного проекта были приняты под руководством мэра столицы на заседании 27 августа 2021 года.

Также Пятова уточнила, что общая площадь комплекса составит около 4 тысяч 350 квадратных метров.

Ранее в Москомстройинвесте сообщили, что на юго-востоке Москвы появится многофункциональный центр с торговыми помещениями и офисами.

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