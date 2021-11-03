Бесплатный Wi-Fi будет работать на всех новых участках БКЛ метро Москвы

16:57
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
На всех новых участках Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро будет работать бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"Такой же быстрый и бесперебойный, как наши поезда – больше 200 Мбит/сек", – говорится в сообщении.
Руководитель Дептранса Максим Ликсутов подчеркнул, что развитие бесплатной сети Wi-Fi в метрополитене является частью программы "Цифровое метро", которая реализуется с 2013 года по поручению Сергея Собянина.
"Чтобы обеспечить полное покрытие беспроводным интернетом, на новых участках БКЛ до конца года будет установлено 49 базовых станций", – заявил он.
Ранее сообщалось, что в Москве все автовокзалы и автостанции подключили к Wi-Fi. Воспользоваться им можно бесплатно на международных автовокзалах Саларьево, Южные Ворота и Северные Ворота, а также на автостанциях Варшавская и Орехово. Всего было установлено 48 хот-спотов.
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