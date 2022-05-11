Поезда задерживаются на Ярославском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда следуют с задержками на Ярославском направлении Московской железной дороги из-за остановки грузового состава на перегоне Струнино – Александров-1. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

"В настоящее время с отставанием от графика следуют электропоезд № 6326 Москва – Александров, пассажирский поезд № 104 Москва – Ярославль. Время опоздания составляет более часа", – говорится в сообщении.

Кроме того, задерживается отправление трех поездов со станции Александров-1. Речь идет о составах № 6331 и 6333, следующих до Москвы, а также № 6769 с конечной остановкой в Дмитрове. В МЖД заверили, что делают все возможное для введения движения в график.

Ранее сообщалось, что в мае поезда Курского, Рижского, Белорусского и Савеловского направлений МЖД будут курсировать по измененному расписанию. Это связано с проведением работ по улучшению и обслуживанию железнодорожной инфраструктуры.

Также изменения затронут электрички Казанского направления МЖД. В частности, с 11 по 13 и с 16 по 20 мая уберут из расписания ряд экспрессов Москва – Раменское, некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту.

