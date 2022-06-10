На 19 станциях Ярославского направления установили валидаторы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На 19 станциях Ярославского направления установили 70 валидаторов. Об этом сообщается на сайте ЦППК.
Отмечается, что новые аппараты позволят использовать функцию бесконтактного оформления льготных билетов Fast Track. В компании уточнили, что пассажиры смогут покупать билеты и абонементы в приложении "Расписание и билеты ЦППК".
"Наличие валидаторов позволяет пассажирам экономить на поездках, приобретая абонементы. С новыми аппаратами появляется возможность отметить начало пути на станциях, где нет турникетов", – рассказал исполнительный директор ЦППК Иван Конев.
Новые валидаторы можно найти на станциях Ашукинской, Бахчиванжи, Валентиновке, Гагаринской, Детской, Загорянской, Зеленоградской, Зеленый бор, Клязьме, Осеевской, Правде, Сергиевом Посаде, Соколовской, Софрине, Фрязино-Товарной, Хотькове, Циолковской и Челюскинской. Ранее валидаторы уже были подключены на станциях Болшево и Фабрика 1 Мая.
Всего установлено 714 валидаторов. Больше всего их на Курском и Савеловском направлениях (по 146). Еще 122 размещены на Белорусском направлении.
Ранее сообщалось, что пассажиры поездов "Орлан" смогут смотреть фильмы, сериалы и другие программы онлайн-кинотеатра Premier. Двухвагонные составы РА-3 "Орлан" курсируют в Брянской, Калужской, Курской, Орловской областях и Подмосковье.
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