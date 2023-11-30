Москва онлайн покажет, как Деды Морозы со всей России зажгут 360 тысяч новогодних огней

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

1 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как на выставке "Россия" на ВДНХ зажгутся 360 000 огней на 90 елках, наряженных в честь каждого региона России и самой выставки. Церемонию проведут 18 Дедов Морозов со всей страны.

У каждой ели будет свой оригинальный наряд, символизирующий традиции и культуру того или иного региона. На дереве в честь Чукотки можно будет увидеть украшения из китового уса, а на хвойной красавице Адыгеи – бархатные шары с национальным орнаментом.

Смотрите прямую трансляцию 1 декабря в 16:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.