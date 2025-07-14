Более 1,1 тыс экспертных заключений по госзакупкам выдано в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве эксперты выдали свыше 1,1 тысячи заключений по госзакупкам с начала 2025 года, заявила заммэра и глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, экспертиза начальной максимальной цены является механизмом, позволяющим городу сокращать расходы бюджета и формирующим для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен.

Багреева отметила, что заявленная сумма закупок составила 576,3 миллиарда рублей. По итогам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) Москве удалось снизить их и сэкономить 19,3 миллиарда рублей.

Всего с 2015 года было выдано более 46 тысяч экспертных заключений по госзакупкам, суммарная сумма которых превысила девять триллионов рублей. В результате проведенной экспертизы столица сэкономила почти 500 миллиардов рублей.

В столице за три года уменьшился более чем на 40% средний срок оплаты по госконтрактам. Теперь он составляет четыре рабочих дня. Такого результата удалось достичь за счет эффективной работы контрактной системы и высокого уровня цифровизации процессов, пояснила Багреева.