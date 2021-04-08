История челябинца, "шутившего" о массовом убийстве, заинтересовала СК РФ

Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад от челябинских следователей, почему было прекращено дело против молодого человека о призывах к массовому убийству, сообщает РИА Новости.

Молодого человека задержали после публикации постов на эту тему, однако уголовное дело закрыли.

Речь идет о 18-летнем юноше из Челябинска Денисе Куценко. Он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" пост со словами массовое убийство и датой 23 сентября 2020 года.

По версии следствия, после этого молодой человек приобрел не менее четырех ножей, но свой преступный умысел до конца он не довел, так как об этом стало известно правоохранителям. Сам молодой человек настаивал, что его сообщение – пранк, а ножи он купил для кулинарных целей, поскольку учится на повара.

Как рассказал глава правозащитной группы "Агора" адвокат Павел Чиков, дело прекратили за отсутствием состава преступления, а психиатрическая экспертиза отклонений у молодого человека не выявила. В то же время были усмотрены признаки заведомо ложного сообщения о терроризме, но это дело также впоследствии прекратили за деятельным раскаянием.

Столичная полиция ранее задержала подозреваемых в похищении человека и заказном убийстве.