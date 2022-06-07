Пранкеры Вован и Лексус пожертвовали выигранную премию жителям Горловки

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Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), ставшие обладателями Национальной премии интернет-контента, пожертвовали выигранный денежный приз жителям Горловки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Life.ru.

"Поскольку награда вручалась за социально значимый контент, вклад в общественно полезное дело, нашим совместным решением стало пожертвовать полученную премию на жизненно необходимые нужды жителей Горловки", – заявили Вован и Лексус.

Они выразили надежду, что смогут таким образом помочь людям, оставшимся без крова и базовых условий для нормальной жизни. Пранкеры призвали последовать их примеру остальных победителей премии.

Церемония вручения Первой национальной премии интернет-контента состоялась 2 июня. Обладателями главной награды в специальной номинации "Мир должен знать" стали Вован и Лексус. Также в качестве символического приза пранкеры получили телефон правительственной связи из рук официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.