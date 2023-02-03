Собчак назвала Мизулину "барби-роботом" после ее жалобы на артиста Instasamka

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Журналистка Ксения Собчак назвала главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину "барби-роботом" после ее жалобы на артиста Instasamka (Дарья Зотеева) . Об этом Собчак написала в своем телеграм-канале.

"Она (Инстасамка. – Прим. ред.) не понравилась Екатерине Мизулиной, нашему новому мерилу, нашей консервативной барби-роботу. Знаете, кого эта женщина мне напоминает? Мать девочки Искры Поляковой из "Завтра была война", – написала Собчак.

Журналистка отметила, что Мизулина, как литературный герой – фанатичная, радикальная, с несгибаемой верой в партию, кроме того, она не подвергает свои взгляды и решения сомнению.

После критики Мизулиной, Instasamka пообещала создать ту программу, на которую смогут прийти школьники.

Ранее сообщалось, что концерт российских артистов Instasamka (Дарья Зотеева) и Moneyken (Олег Еропкин) отменили в Курской области.

В ведомстве подчеркнули, что тексты песен исполнителей не соответствуют культурной политике области.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!