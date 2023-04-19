Апрельский концерт рэпера Jah Khalib в Москве отменили

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Концерт рэпера Jah Khalib, который должен был состояться 23 апреля в "Крокус Сити Холле", отменили, сообщается на официальном сайте концертной площадки.

Информацию о возврате билетов пообещали дать позднее. Поводом для отмены послужили слова Jah Khalib в поддержку Украины.

До этого концерт музыканта отменила Санкт-Петербургская площадка КСК "М-1 Арена". Мероприятие было запланировано на 25 апреля. Jah Khalib не прокомментировал ситуацию.

Ранее запретить концерты Jah Khalib призвали в Госдуме. Первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова обнаружила публикацию в соцсетях, где исполнитель восхищается украинцами.